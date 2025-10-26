0

Вальтер Уокер получил бонус в $50 тысяч за лучшее выступление вечера

Сттали известны бонусы от UFC за турнир в Абу-Даби.

Лучшим был признан бой между словаком Людовитом Клейном и поляком Матеушом Ребецки, который завершился победой Клейна раздельным решением судей. Они получили за бой по $50 тысяч.

$50 тысяч за лучшие выступления получили Вальтер Уокер и Куиллан Салкиллд. Уокер победил англичанина Луи Сазерланда скручиванием пятки, а Салкиллд нокаутировал марокканца Насрата Хакпараста.

Шоу русского бразильца в UFC: вышел под «Матушку» и 4-й раз подряд скрутил сопернику пятку

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFС
Вальтер Уокер
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Соннен – Аспиналлу: «Драться с одним глазом – обычное дело. Ты же чемпион мира в тяжелом весе»
32 минуты назад
Джонс принял вызов Перейры на бой в Белом доме: «Давай потанцуем»
36 минут назад
Джон Джонс поставил утку с повязкой на глазу на фото профиля
47 минут назадФото
Главные новости
Соннен – Аспиналлу: «Драться с одним глазом – обычное дело. Ты же чемпион мира в тяжелом весе»
32 минуты назад
Джонс принял вызов Перейры на бой в Белом доме: «Давай потанцуем»
36 минут назад
Тома Аспиналла госпитализировали после боя с Сирилом Ганом
40 минут назад
Джон Джонс поставил утку с повязкой на глазу на фото профиля
47 минут назадФото
Фабио Уордли победил Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде
сегодня, 07:03
Дана Уайт: «Очень рад, что судьи отдали победу Волкову. Нельзя выиграть бой, просто залеживая кого-то»
вчера, 22:18
«Сделаем тяжелый вес снова великим». Перейра отреагировал на результат боя Аспиналл – Ган, обратившись к Джонсу
вчера, 21:55
Дана Уайт: «Хотел бы как можно скорее переназначить бой Аспиналла и Гана. Вся эта ситуация – сплошная головная боль»
вчера, 21:45
Волков – о тейкдаунах Алмейды: «Я сам в ####»
вчера, 21:39
Ган извинился перед Аспиналлом за тычок в глаз: «Жаль, что так вышло. Но это спорт»
вчера, 21:20
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30