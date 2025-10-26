Вальтер Уокер получил бонус в $50 тысяч за лучшее выступление вечера
Сттали известны бонусы от UFC за турнир в Абу-Даби.
Лучшим был признан бой между словаком Людовитом Клейном и поляком Матеушом Ребецки, который завершился победой Клейна раздельным решением судей. Они получили за бой по $50 тысяч.
$50 тысяч за лучшие выступления получили Вальтер Уокер и Куиллан Салкиллд. Уокер победил англичанина Луи Сазерланда скручиванием пятки, а Салкиллд нокаутировал марокканца Насрата Хакпараста.
Шоу русского бразильца в UFC: вышел под «Матушку» и 4-й раз подряд скрутил сопернику пятку
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFС
