Борщев – о контракте с UFC: «Я сейчас в такой ситуации, что много за меня не выбьешь»

Вячеслав Борщев рассказал о ситуации с контрактом с UFC

«Да, у меня еще один бой по контракту. Сейчас мы балансируем. Один менеджер говорит продлевать сейчас. А Юрайя Фэйбер думает. Может, лучше еще бой провести поярче.

Мне кажется, он хочет больше денег для меня выбить, а я сейчас в такой ситуации, что много за меня не выбьешь», – сказал легковес UFC Вячеслав Борщев .

Борщев – о победе над Ллонтопом: «Было очень непросто. Готов вернуться, как только появится возможность»

Вячеслав Борщев: «Сделаю паспорт США, чтобы у детей было два варианта»