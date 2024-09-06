Борщев – о контракте с UFC: «Я сейчас в такой ситуации, что много за меня не выбьешь»
Вячеслав Борщев рассказал о ситуации с контрактом с UFC
«Да, у меня еще один бой по контракту. Сейчас мы балансируем. Один менеджер говорит продлевать сейчас. А Юрайя Фэйбер думает. Может, лучше еще бой провести поярче.
Мне кажется, он хочет больше денег для меня выбить, а я сейчас в такой ситуации, что много за меня не выбьешь», – сказал легковес UFC Вячеслав Борщев.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
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