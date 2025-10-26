0

Фрэнк Уоррен: «Бой Усик – Уордли может пройти в марте»

Фрэнк Уоррен рассказал, когда может пройти бой Уордли – Усик.

«Бой уже назначен, сейчас начнется период переговоров. Если не удастся договориться, бой будет выставлен на торги. Но я верю, что мы договоримся.

Думаю, поединок пройдет где-то в марте. Я бы хотел, чтобы это было в Великобритании, но есть  два места – Эр-Рияд или Лондон», – сказал промоутер Фабио Уордли Фрэнк Уоррен.

Фабио Уордли победил Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде. WBO ранее обязала Александра Усика защитить пояс против победителя боя Паркер – Уордли.

Александр Усик: «До 41 года буду боксировать. С Итаумой не буду драться, он молодой, еще мне напинает»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
logoбокс
Фрэнк Уоррен
logoАлександр Усик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Фабио Уордли победил Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде
сегодня, 07:03
Менеджер Усика – о бое с Фьюри: «Если фанаты хотят, тогда возможно. Но, на мой взгляд, глава уже закрыта»
21 октября, 10:53
Александр Усик проведет следующий бой в первой половине 2026 года
21 октября, 09:45
Главные новости
Умар Нурмагомедов: «Хотел бы драться за титул в феврале. Если нет, буду рад подраться с Фигейредо или Захаби»
10 минут назад
Менеджер Ризван Магомедов: «В чем Умару помог брат или имя? Умар и Петр проиграли Мерабу. Но как они проиграли – это небо и земля»
41 минуту назад
Менеджер Анкалаева: «У Магомеда и Махачева очень большая хейтерская база. Все из-за расизма»
сегодня, 08:31
Вальтер Уокер получил бонус в $50 тысяч за лучшее выступление вечера
сегодня, 07:38
Соннен – Аспиналлу: «Драться с одним глазом – обычное дело. Ты же чемпион мира в тяжелом весе»
сегодня, 07:31
Джонс принял вызов Перейры на бой в Белом доме: «Давай потанцуем»
сегодня, 07:27
Тома Аспиналла госпитализировали после боя с Сирилом Ганом
сегодня, 07:23
Джон Джонс поставил утку с повязкой на глазу на фото профиля
сегодня, 07:16Фото
Фабио Уордли победил Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде
сегодня, 07:03
Дана Уайт: «Очень рад, что судьи отдали победу Волкову. Нельзя выиграть бой, просто залеживая кого-то»
вчера, 22:18
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30