Фрэнк Уоррен: «Бой Усик – Уордли может пройти в марте»
Фрэнк Уоррен рассказал, когда может пройти бой Уордли – Усик.
«Бой уже назначен, сейчас начнется период переговоров. Если не удастся договориться, бой будет выставлен на торги. Но я верю, что мы договоримся.
Думаю, поединок пройдет где-то в марте. Я бы хотел, чтобы это было в Великобритании, но есть два места – Эр-Рияд или Лондон», – сказал промоутер Фабио Уордли Фрэнк Уоррен.
Фабио Уордли победил Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде. WBO ранее обязала Александра Усика защитить пояс против победителя боя Паркер – Уордли.
Александр Усик: «До 41 года буду боксировать. С Итаумой не буду драться, он молодой, еще мне напинает»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости