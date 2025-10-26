Фрэнк Уоррен: «Бой Усик – Уордли может пройти в марте»

Фрэнк Уоррен рассказал, когда может пройти бой Уордли – Усик.

«Бой уже назначен, сейчас начнется период переговоров. Если не удастся договориться, бой будет выставлен на торги. Но я верю, что мы договоримся.

Думаю, поединок пройдет где-то в марте. Я бы хотел, чтобы это было в Великобритании, но есть два места – Эр-Рияд или Лондон», – сказал промоутер Фабио Уордли Фрэнк Уоррен.

Фабио Уордли победил Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде. WBO ранее обязала Александра Усика защитить пояс против победителя боя Паркер – Уордли.

