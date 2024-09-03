Усман Нурмагомедов − о будущем: «Мне нравится в Bellator, но посмотрим, что будет дальше»

Усман Нурмагомедов не стал отвечать на вопрос о планах на будущее

«Что дальше? Честно говоря, не знаю. Не заглядывал пока в будущее, но я люблю ребят в Bellator, весь местный персонал, который дал мне такие возможности.

Просто хочу быть благодарным, мне здесь нравится. Не знаю, что будет в будущем. У меня только одна цель − защитить титул. Но посмотрим, что будет дальше», − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

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