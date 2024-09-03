  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Усман Нурмагомедов − о будущем: «Мне нравится в Bellator, но посмотрим, что будет дальше»

Усман Нурмагомедов не стал отвечать на вопрос о планах на будущее

«Что дальше? Честно говоря, не знаю. Не заглядывал пока в будущее, но я люблю ребят в Bellator, весь местный персонал, который дал мне такие возможности.

Просто хочу быть благодарным, мне здесь нравится. Не знаю, что будет в будущем. У меня только одна цель − защитить титул. Но посмотрим, что будет дальше», − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов: «Надеюсь, что Хабиб наденет на меня пояс после боя с Шаблием»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoBellator
logoУсман Нурмагомедов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шаблий − о стиле Усмана: «Школа тайского бокса, бьет ногами больше, чем Хабиб»
2сегодня, 09:49
Усман Нурмагомедов − о положительной допинг-пробе в 2023 году: «Мне плевать на критику. Я знаю, что не принимал стероиды»
331 августа, 16:14
Хабиб − об Усмане перед боем с Шаблием: «Готовимся как никогда»
120 августа, 18:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Наойя Иноуэ нокаутировал Ти Джея Доэни ударом в корпус в седьмом раунде
3сегодня, 12:02
Аспиналл − о Хабибе: «Он ушел немного рано, но все еще один из лучших в истории»
сегодня, 11:49
Усман Нурмагомедов: «Надеюсь, что Хабиб наденет на меня пояс после боя с Шаблием»
1сегодня, 10:48
Шаблий − о стиле Усмана: «Школа тайского бокса, бьет ногами больше, чем Хабиб»
2сегодня, 09:49
Али Хейбати − о Сульянове: «Анатолий злопамятный, хочет насолить тому, кто ему не нравится»
3сегодня, 09:33
Александр Емельяненко снова попал в реабилитационный центр в Ингушетии (ТАСС)
13сегодня, 09:25
Джессика Андраде обвинила тренера в краже двух миллионов долларов: «Иск уже подан»
2сегодня, 08:51
Рахмонов − о бое с Конором: «Кто бы отказался?»
сегодня, 07:58
Мухаммад хочет драться с Усманом: «У него еще есть порох. Все забыли, как он принял бой с Хамзатом за неделю до турнира»
5сегодня, 07:48
Саламов − о бое с Биволом: «Если бы мы снова подрались, я бы победил»
6сегодня, 07:43
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео