Усман Нурмагомедов − о будущем: «Мне нравится в Bellator, но посмотрим, что будет дальше»
Усман Нурмагомедов не стал отвечать на вопрос о планах на будущее
«Что дальше? Честно говоря, не знаю. Не заглядывал пока в будущее, но я люблю ребят в Bellator, весь местный персонал, который дал мне такие возможности.
Просто хочу быть благодарным, мне здесь нравится. Не знаю, что будет в будущем. У меня только одна цель − защитить титул. Но посмотрим, что будет дальше», − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.
Усман Нурмагомедов: «Надеюсь, что Хабиб наденет на меня пояс после боя с Шаблием»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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