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Александр Шаблий: «Преувеличивать силы Усмана и Вартаняна не хочу. Разные бойцы. Ничего удивительного для меня»

Александр Шаблий сравнил Усмана Нурмагомедова и Эдуарда Вартаняна

«Не хочу умалять заслуги Эдуарда Вартаняна, но мы не видели, как он дерется за пределами нашей страны. Это накладывает ответственность и другие особенности. Буквально в прошлом году он выиграл Гран-при ACA и считался лучшим легковесом. Но драться в России и за границей – разная специфика и условия. Это выливается в огрехи в бою.

Завышать Усмана Нурмагомедова тоже не хочу. Разные бойцы. Ничего удивительного для меня не случится. Я дрался с такими тиграми, как Адриано Мартинс, который побеждал Ислама Махачева и Рустама Хабилова. Тогда Мартинс был на ходу. Поэтому впереди еще один бой для меня. Недооценки нет. Но и преувеличения в силах Усмана тоже», – заявил боец Bellator Александр Шаблий.

Напомним, Шаблий и Нурмагомедов подерутся 7 сентября на турнире Bellator Champions Series.

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Усман Нурмагомедов − о положительной допинг-пробе в 2023 году: «Мне плевать на критику. Я знаю, что не принимал стероиды»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoMMA
logoBellator
logoЭдуард Вартанян
logoУсман Нурмагомедов
logoАлександр Шаблий
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