«Славой сыт не будешь». Шаблий заявил, что в случае перехода в UFC потеряет в деньгах
– Вы задумываетесь или позволяете себе задумываться о переходе из Bellator в UFC?
– Иногда, конечно, могу себе позволить задуматься, но на сегодняшний день… Мне предлагали, кстати, такой вариант, когда PFL выкупала Bellator. Сказали, что, несмотря на мой контракт, я могу уйти. Я ответил, что, мол, как я могу уйти, если у меня сейчас финал Гран‑при и чемпионский бой?
И если я выбрал Bellator, это говорит о том, что для меня здесь условия лучше и есть история. Дальше можно эту историю продолжить с PFL. Там есть Гран‑при, может, там удастся мне забрать этот миллион. Поэтому да, UFC – интересная тема, это узнаваемость, это слава. Но, как все мы знаем, славой сыт не будешь.
– То есть вы потеряли бы в деньгах, если бы перешли в UFC?
– Конечно, – сказал легковес Bellator Александр Шаблий.
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