Шаблий пригрозил PFL иском: «Если мне не дадут финал Гран-при, готов судиться»

Александр Шаблий подаст в суд на PFL, если бой с Нурмагомедовым пройдет не в Гран-при.

«Всегда можно до конца отставить свои интересы и при этом выступать. Я могу подраться с Нурмагомедовым сейчас и оспорить все решения.

Если они не проведут финал Гран-при, я могу судиться. Конечно, если в моем контракте не будет пункта, что я не претендую на финал. Контракта пока нет.

Если я упрусь и пойду против системы, могу «заморозиться» и остаться без боев. Если не смогу драться на Западе, меня с радостью подпишет другая лига. Но это только мысли вслух», − сказал легковес выкупленного в 2023 году лигой PFL промоушена Bellator Александр Шаблий.

Поединок Шаблия и должен был состояться в рамках финала Гран-при Bellator, но Нурмагомедова исключили из розыгрыша из-за положительной допинг-пробы. При этом Усман сохранил чемпионский титул.

Официально: Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий подерутся за пояс Bellator 17 мая