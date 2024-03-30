Шаблий пригрозил PFL иском: «Если мне не дадут финал Гран-при, готов судиться»
Александр Шаблий подаст в суд на PFL, если бой с Нурмагомедовым пройдет не в Гран-при.
«Всегда можно до конца отставить свои интересы и при этом выступать. Я могу подраться с Нурмагомедовым сейчас и оспорить все решения.
Если они не проведут финал Гран-при, я могу судиться. Конечно, если в моем контракте не будет пункта, что я не претендую на финал. Контракта пока нет.
Если я упрусь и пойду против системы, могу «заморозиться» и остаться без боев. Если не смогу драться на Западе, меня с радостью подпишет другая лига. Но это только мысли вслух», − сказал легковес выкупленного в 2023 году лигой PFL промоушена Bellator Александр Шаблий.
Поединок Шаблия и Усмана Нурмагомедова должен был состояться в рамках финала Гран-при Bellator, но Нурмагомедова исключили из розыгрыша из-за положительной допинг-пробы. При этом Усман сохранил чемпионский титул.
Официально: Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий подерутся за пояс Bellator 17 мая
Больше всего смешно, как можно объявить о бое за пояс, не уведомив даже самих бойцов. Хотя, после объявления Волков-Павлович, похоже это в порядке вещей.