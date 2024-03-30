Шаблий пригрозил PFL иском: «Если мне не дадут финал Гран-при, готов судиться»

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator PFL Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий подаст в суд на PFL, если бой с Нурмагомедовым пройдет не в Гран-при.

«Всегда можно до конца отставить свои интересы и при этом выступать. Я могу подраться с Нурмагомедовым сейчас и оспорить все решения.

Если они не проведут финал Гран-при, я могу судиться. Конечно, если в моем контракте не будет пункта, что я не претендую на финал. Контракта пока нет.

Если я упрусь и пойду против системы, могу «заморозиться» и остаться без боев. Если не смогу драться на Западе, меня с радостью подпишет другая лига. Но это только мысли вслух», − сказал легковес выкупленного в 2023 году лигой PFL промоушена Bellator Александр Шаблий.

Поединок Шаблия и Усмана Нурмагомедова должен был состояться в рамках финала Гран-при Bellator, но Нурмагомедова исключили из розыгрыша из-за положительной допинг-пробы. При этом Усман сохранил чемпионский титул.

Официально: Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий подерутся за пояс Bellator 17 мая

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3 комментария
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Тупейшая позиция PFL. Выкупить промоушен, понимая что там идёт гран-при, отменить его и столько репутационных рисков на себя взять… Просто шарашкина контора. Понятно, что Нурмагомедов молчать будет - он вообще не должен быть в финале после допинга. Да и денег у него, все в золоте купаются. А Саня шел этот путь и держал в уме, что такие деньги он нигде не заработает. Честно дошел до финала, остался один шаг и все. Правильно делает, что идёт на конфликт с ними.

Больше всего смешно, как можно объявить о бое за пояс, не уведомив даже самих бойцов. Хотя, после объявления Волков-Павлович, похоже это в порядке вещей.
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Братан лучше перейди в UFC!
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Ответ Aram Ambarsumyan
Братан лучше перейди в UFC!
в юфс чтобы миллион долларов заработать надо пройти путь который продлится как минимум 3-4 года
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