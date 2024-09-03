Мухаммад хочет драться со Стриклендом: «Я бы дал ему пощечину»

Белал Мухаммад заявил, что хочет драться с Шоном Стриклендом

«Я бы дал Шону пощечину. Когда я представляю себе сложный бой, то я не представляю Шона .

Думаю, для меня это будет легко. У меня лучше кардио, я лучше боксирую», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

Мухаммад хочет драться с Усманом: «У него еще есть порох. Все забыли, как он принял бой с Хамзатом за неделю до турнира»