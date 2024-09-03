Мухаммад хочет драться с Усманом: «У него еще есть порох. Все забыли, как он принял бой с Хамзатом за неделю до турнира»
«Честно говоря, я бы хотел драться с Камару. Он очень долго дрался на самом высоком уровне, у него самый высокий бойцовский IQ. Думаю, для меня это был бы самый сложный бой.
У него все еще есть порох в пороховницах. Люди будут болтать, но они уже все забыли. Они не помнят, как Камару согласился драться за неделю до турнира.
И тот бой был очень близким. Если бы у них было еще два раунда, то мне было бы интересно посмотреть на исход», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
Напомним, что Камару Усман и Хамзат Чимаев подрались в октябре-2023, Хамзат победил решением большинства судей.
Рахмонов – Мухаммаду: «У тебя избирательная память или ты просто забыл, что не дрался 14 месяцев до титульника?»
Мухаммад ответил Рахмонову: «Избирательная память? Кто пишет за тебя в соцсетях?»
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