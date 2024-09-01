Мухаммад – о том, как попал в MMA: «Мой школьный учитель дрался в Strikeforce. Попросил родителей позволить мне заниматься до тех пор, пока не проиграю. Теперь я чемпион»

Белал Мухаммад рассказал, как оказался в MMA

«Я увидел на Showtime, что мой школьный учитель дерется в промоушене Strikeforce. Узнал у него, что спортзал находится недалеко от дома моей мамы. Связался с ним и начал тренировки.

Я просто влюбился в MMA. Сказал родителям, чтобы они позволили мне заниматься до тех пор, пока я не проиграю. Потом я попал в UFC, а теперь стал чемпионом», – заявил чемпион UFC Белал Мухаммад .

Белал − о тренировках с Хабибом перед боем с Эдвардсом: «Он просто игрался со мной. Думал, что он убьет меня»

Белал – Колби: «Ты никогда не прикоснешься к золоту. Ты никогда не будешь тем, кем являюсь я. Просто продолжай болтать, шутник»