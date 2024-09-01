  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Мухаммад – о том, как попал в MMA: «Мой школьный учитель дрался в Strikeforce. Попросил родителей позволить мне заниматься до тех пор, пока не проиграю. Теперь я чемпион»
1

Мухаммад – о том, как попал в MMA: «Мой школьный учитель дрался в Strikeforce. Попросил родителей позволить мне заниматься до тех пор, пока не проиграю. Теперь я чемпион»

Белал Мухаммад рассказал, как оказался в MMA

«Я увидел на Showtime, что мой школьный учитель дерется в промоушене Strikeforce. Узнал у него, что спортзал находится недалеко от дома моей мамы. Связался с ним и начал тренировки.

Я просто влюбился в MMA. Сказал родителям, чтобы они позволили мне заниматься до тех пор, пока я не проиграю. Потом я попал в UFC, а теперь стал чемпионом», – заявил чемпион UFC Белал Мухаммад.

Белал − о тренировках с Хабибом перед боем с Эдвардсом: «Он просто игрался со мной. Думал, что он убьет меня»

Белал – Колби: «Ты никогда не прикоснешься к золоту. Ты никогда не будешь тем, кем являюсь я. Просто продолжай болтать, шутник»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал WGN News
logoUFC
logoMMA
logoStrikeforce
logoБелал Мухаммад
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Белал ответил Рахмонову: «Я неактивен? У тебя нет боев в 2024 году»
14вчера, 16:26
Рахмонов заявил, что был готов подраться с Мухаммадом в октябре: «К сожалению, сам Белал отказался»
1330 августа, 17:35
Белал Мухаммад: «Дрикус все равно отстой»
1418 августа, 05:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Умар Нурмагомедов: «Слишком поздно становиться хорошим боксером»
32 минуты назад
Диего Лопес: «Я хотел открыть главный кард UFC 306, чтобы поддержать Грассо. Но не вышло»
142 минуты назад
Хабиб поддержал Усмана перед боем с Шаблием: «Готов как никогда. В Сан-Диего в субботу будут искры»
сегодня, 09:41
Календарь боев в MMA и боксе в августе-сентябре-2024
87сегодня, 09:00
Тренер Белала: «Мы победим Рахмонова со счетом 3-2 или 4-1. Многое решит выносливость»
4сегодня, 08:30
Кайо Борральо: «Чимаев победит Уиттакера. Но на бой сильно повлияет лагерь Роберта»
5сегодня, 08:15
Джейк Пол – о первом сопернике в MMA: «Хотел бы Нейта Диаза, Вудли или Масвидаля. Нужен тот, кого я могу победить. С Хабибом драться не буду»
7сегодня, 07:56
Де Ла Хойя – Мейвезеру: «Твой бой с Готти – полнейшее дерьмо. Прекрати позорить себя такими боями. Поставь наследие на первое место»
сегодня, 07:39
Рой Джонс – о потенциальной разминке по самбо с Путиным: «Он бы меня быстро прикончил. Меньше, чем за 30 секунд»
4сегодня, 07:20
Рой Джонс о боксерской тренировке с Дзюбой: «Он хорош и быстр, но я бы его побил за 30 секунд»
9вчера, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео