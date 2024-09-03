Аспиналл − о Хабибе: «Он ушел немного рано, но все еще один из лучших в истории»

Том Аспиналл назвал Хабиба Нурмагомедова одним из лучших бойцов в истории

«Думаю, что Хабиб − один из лучших в истории. По моему мнению, этот парень был очень хорош.

Он закончил немного рановато, возможно, он мог бы сделать немного больше, но он все еще один из лучших в истории», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Хабиб Нурмагомедов − бывший чемпион UFC в легком весе, завершивший карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.

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