Хабиб поддержал Усмана перед боем с Шаблием: «Готов как никогда. В Сан-Диего в субботу будут искры»

Хабиб Нурмагомедов поддержал брата перед поединком с Шаблием

«Вот и закончились четырехнедельные сборы в зале АКА. Через шесть дней младший выйдет на вторую защиту пояса Bellator. Готов как никогда.

В Сан-Диего в субботу будут искры», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Напомним, Усман Нурмагомедов в ночь на 8 сентября подерется с Александром Шаблием в главном событии Bellator Champions Series.

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