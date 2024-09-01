Хабиб поддержал Усмана перед боем с Шаблием: «Готов как никогда. В Сан-Диего в субботу будут искры»
Хабиб Нурмагомедов поддержал брата перед поединком с Шаблием
«Вот и закончились четырехнедельные сборы в зале АКА. Через шесть дней младший выйдет на вторую защиту пояса Bellator. Готов как никогда.
В Сан-Диего в субботу будут искры», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, Усман Нурмагомедов в ночь на 8 сентября подерется с Александром Шаблием в главном событии Bellator Champions Series.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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