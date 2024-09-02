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Фрэнк Мир: «У Джонса есть слабое место. Ему тяжело драться против скоростных бойцов»

Бывший чемпион UFC назвал слабое место Джона Джонса

«Слабое место Джона – он не очень хорошо справляется со скоростью. Я это понял еще во времена наших спаррингов.

Если ты быстр, то у него будут проблемы. Он использует свой рост, чтобы держать дистанцию, а если вы сблизитесь и промахнетесь, то Джонс вас схватит и будет изматывать.

Лиото Мачида – один из первых парней, сумевших взять раунд у Джона. Даже Витор Белфорт преуспел с ним в стойке. А потом был Доминик Рейес - близкий бой...

Том Аспиналл вроде бы обладает всеми необходимыми качествами. Есть шанс, что он будет очень опасным оппонентом для Джона», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнк Мир.

Джонс уверен в победе над Аспиналлом: «Можете верить в этот хайп, но я продолжу выигрывать»

Том Аспиналл: «Джонс действительно выиграл больше титульных боев, чем я. Правда, при помощи допинга»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал talkSPORT MMA
logoUFC
logoMMA
logoФрэнк Мир
logoВитор Белфорт
logoЛиото Мачида
logoДжон Джонс
logoДоминик Рейес
logoТом Аспиналл
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