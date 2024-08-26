Мэтт Браун: «Чендлер может пожалеть, что так долго ждет Конора. Жизнь только одна»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Мэтт Браун Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC считает, что Майклу Чендлеру не стоит ждать Конора Макгрегора.

«Вы живете только один раз. В нем есть лишь короткий промежуток времени, когда у вас есть возможность соревноваться на самом высоком уровне», – заявил экс-боец UFC Мэтт Браун.

Хукер призвал Конора драться с ним, а не с Чендлером: «Тебе нужен бой с парнем из топ-5 или тем, кто проиграл последний бой?»

Конор Макгрегор: «В UFC хотят, чтобы мой поединок прошел в декабре! Я готов»

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3 комментария
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Конор это Джек пот !!Майкл терпеливо ждет свою удачу!!!
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Шутка про Чендлера Хатико уже была? ☺️
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В - верность.
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