Мэтт Браун: «Чендлер может пожалеть, что так долго ждет Конора. Жизнь только одна»

Бывший боец UFC считает, что Майклу Чендлеру не стоит ждать Конора Макгрегора.

«Вы живете только один раз. В нем есть лишь короткий промежуток времени, когда у вас есть возможность соревноваться на самом высоком уровне», – заявил экс-боец UFC Мэтт Браун.

Хукер призвал Конора драться с ним, а не с Чендлером: «Тебе нужен бой с парнем из топ-5 или тем, кто проиграл последний бой?»

Конор Макгрегор: «В UFC хотят, чтобы мой поединок прошел в декабре! Я готов»