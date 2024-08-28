Деметриус Джонсон: «Я еще не завершил карьеру официально, но думать о боях уже перестал»
Деметриус Джонсон высказался о возможном завершении карьеры
«Я привык оставлять дверь открытой. Любовь к смешанным единоборствам останется со мной навсегда. Я еще не завершил карьеру официально, но думать о боях уже перестал.
Это не значит, что я откажусь от интересного предложения. Я тренируюсь каждый день, слежу за весом. Все еще могу вернуться к выступлениям на высоком уровне», – сказал чемпион One FC Деметриус Джонсон.
Джонсону 38 лет. В последний раз он дрался в мае прошлого года, когда победил Адриано Мораеса.
Деметриус Джонсон: «Я заработал $72,5 тысячи благодаря играм по UFC. Это невероятно – зарабатывать такие деньги, не получая при этом по голове»
Топ-10 лучших бойцов ММА в XXI веке от ESPN: Джонс − первый, Хабиб − пятый, Конора нет в десятке
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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