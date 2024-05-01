Деметриус Джонсон намерен дебютировать в боксе: «Хочу подраться с легендой спорта – например, с Пакьяо»

Теги Мэнни Пакьяо MMA Деметриус Джонсон бокс Бокс/MMA/UFC

Деметриус Джонсон намерен дебютировать в боксе.

«Хочу вам кое-что рассказать. Вчера вечером я пришел домой, включил поединок Сауля Альвареса и подумал: «Боже мой, это выглядит чертовски круто». На следующий день я провел тренировку, вернулся домой и сказал жене, что хочу подраться по правилам бокса.

В этом году мне будет 38. В карьере каждого спортсмена наступает момент, когда нужно остановиться. Когда мое тело будет готово к тяжелому лагерь, я с удовольствием надену перчатки.

Но мне нужен хороший соперник – например, Мэнни Пакьяо. Не хочу боксировать с другим бойцом ММА. Хочу подраться с легендой спорта», – сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.

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2 комментария
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А может с Ломаченко или Гарсией?)
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Ответ Вадим Сидоров
А может с Ломаченко или Гарсией?)
Гарсия больше его на несколько весовых.
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