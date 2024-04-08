Джо Роган: «Деметриус Джонсон – лучший боец в истории MMA, если оценивать технику боевых искусств»

Теги UFC MMA Джо Роган Деметриус Джонсон Бокс/MMA/UFC

Джо Роган назвал Деметриуса Джонсона лучшим бойцом в истории MMA.

«Деметриус Джонсон, вероятно, лучший в истории боец MMA, если смотреть чисто с точки зрения боевых искусств. Прозвище «Могучая мышь» – лучшее выражение его качеств», – заявил комментатор UFC Джо Роган.

Mighty Mouse (прозвище Деметриуса Джонсона – примечание Sports) – анимационный персонаж, выдуманный в 40-х годах. Он представлен антропоморфным мышонком-супергероем, напоминающим «Супермена».

Роган считает, что Хилла недооценивают: «Многие котируют Перейру выше Джамала, но я не уверен на этот счет»

Джо Роган: «Уиттакер – Чимаев – это охренительно дикий бой. Настоящее испытание для Хамзата»

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