Деметриус Джонсон: «Я заработал $72,5 тысячи благодаря играм по UFC. Это невероятно – зарабатывать такие деньги, не получая при этом по голове»

Джонсон рассказал, сколько заработал за использование своего имена в играх UFC.

«Как-то я играл в приставку, и мне пришло письмо: «Поскольку ваш персонаж часто используется в видеоигре, мы высылаем вам чек». Его сумма составила $25 тысяч. Только представьте: $25 тысяч за то, что меня бьют по лицу в видеоигре. Я был в восторге.

С 2014 года подобный заработок принес мне уже $72,5 тысячи. И я считаю, что это просто невероятно – зарабатывать такие деньги, не получая при этом по голове», – признался экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.

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