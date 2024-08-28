Россиянин Пуляев получил контракт с UFC после победы на Претендентской серии Уайта
Андрей Пуляев подписал контракт с UFC после победы на Претендентской серии Уайта
В главном событии турнира 26-летний боец выиграл у Лиама Андерсона единогласным решением судей. Бой прошел в средней весовой категории.
Пуляев дебютировал в смешанных единоборствах в 2022 году. На его счету девять побед и два поражения в ММА.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sports
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