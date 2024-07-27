Грассо и Шевченко завершат трилогию на UFC 306
UFC объявил о третьем бое Алексы Грассо и Валентины Шевченко.
В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 306, в соглавном событии которого пройдет поединок за титул в женском наилегчайшем дивизионе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.
Напомним, что это будет третий бой между Грассо и Шевченко. В первом Алекса выиграла удушающим приемом, а в реванше была зафиксирована ничья.
Валентина Шевченко встретилась с Марком Коулманом на турнире UFC в Луисвилле