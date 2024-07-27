Грассо и Шевченко завершат трилогию на UFC 306

Теги UFC MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо UFC 306 Бокс/MMA/UFC

UFC объявил о третьем бое Алексы Грассо и Валентины Шевченко.

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 306, в соглавном событии которого пройдет поединок за титул в женском наилегчайшем дивизионе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

Напомним, что это будет третий бой между Грассо и Шевченко. В первом Алекса выиграла удушающим приемом, а в реванше была зафиксирована ничья.

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4 комментария
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Да завершат трилогию,и в случае победы Шевченко будет квадрология
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Удачи Валентине !!!
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Ответ Ron Weasley
Трилогия всё равно будет в пользу Грассо
1,5-1,5,как говорят в шахматах
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