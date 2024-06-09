Валентина Шевченко встретилась с Марком Коулманом на турнире UFC в Луисвилле
В ночь на 9 июня в Луисвилле состоялся турнир UFC on ESPN 57, в главном бою которого Нассурдин Имавов нокаутировал Джареда Каннонира.
На трибунах арены «KFC Yum!» бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретилась с экс-чемпионом в тяжелом весе Марком Коулманом.
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