Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 303
В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе прошел UFC 303, который возглавил титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.
Перейра победил техническим нокаутом во втором раунде.
Это их второй поединок. В ноябре-2023 Перейра досрочно победил Прохазку, став чемпионом дивизиона.
Не обманывайтесь – вы все ждали бой Конора. Новый кард UFC 303 точно не лучше старого
Ну а удар под серену, а потом и мощнейщая нога. Очень эффектно.
Алекс - герой Юфц. Спасает турниры. Каждый его бой - зрелище!
Перейра / Джонс в тяжёлом весе. По моему круче уже некуда.
Перейру поздравляю с великолепной победой, какой хайкик! Лучший вариант сейчас для него подняться в тяжи, выиграть у Аспиналла(если конечно бой состоится) а потом выйти на Джона, и попытаться выиграть у величайшего бойца всех времен
3 пояса - это уже другая галактика
у Перейры же был средний титул с окончанием доминирования Адесаньи. он почти зачистил полутяжей, уже дважды защитив пояс. Перейра - Джонс сейчас - это деньги и наследие. впрочем, и очень реальный риск для Джонса.
с Миочичем пока ничего не ясно. ему в августе уже 42, а последний бой был в марте 2021. даже если организуют, интриги - 0.