Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 303

Теги UFC MMA Иржи Прохазка Алекс Перейра Перейра - Прохазка UFC 303 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе прошел UFC 303, который возглавил титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

Перейра победил техническим нокаутом во втором раунде.

Это их второй поединок. В ноябре-2023 Перейра досрочно победил Прохазку, став чемпионом дивизиона.

Не обманывайтесь – вы все ждали бой Конора. Новый кард UFC 303 точно не лучше старого

UFC 303: Перейра – Прохазка, Ортега – Лопес и другие бои

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60 комментариев
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Перейра просто зверь, ещё более уверенно чем в первом бою уничтожил Прохазку! Судя по всему и защита от тейкдаунов у него на высоте. Анкалаеву будет очень тяжело, если он бой получит, если ему Блахович ноги уничтожил, тут страшно представить что будет.
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Каждый удар Алекса - камень. Очень поразили удары в корпус правой рукой, когда его Иржи прижал. Чувствовалось, что они очень плотные.

Ну а удар под серену, а потом и мощнейщая нога. Очень эффектно.

Алекс - герой Юфц. Спасает турниры. Каждый его бой - зрелище!
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Анкалаеву нужно с первых секунд не выпускать этого монстра из партера, иначе это билет в 1 конец
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Перейра зверь. Уже живая легенда UFC и кикбоксинга. Каков хай-кик, мое почтение
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Ответ Isa Babaev
За короткое время выиграл 2 пояса, переехал всех топов и стал абсолютной легендой этого спорта! За него хочется болеть. Представьте что он сделал бы с допингистом Джонсом своей смертельной левой
Джонс его в партере уничтожил бы
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Перейра один из лучших в UFC сейчас , давно не видел Прохазку таким беспомощным , ТКО шикарное
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Крокопнул Прохазку, чисто снайпер.
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Мужик просто за 2 недели прилетел из Австралии и вырубил 2-го номера, защитил титул. Как будто между делом и ушел по своим делам дальше. Некоторым по полгода нужно готовиться для нетитульных боев, да еще и ставя условия чемпионам.
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Ответ armageddon123456
Комментарий скрыт
каждый раз когда кого-то вырубают, он резко становится мешком ничего не заслуживающим. классика
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Ответ SGambler
Мужик просто за 2 недели прилетел из Австралии и вырубил 2-го номера, защитил титул. Как будто между делом и ушел по своим делам дальше. Некоторым по полгода нужно готовиться для нетитульных боев, да еще и ставя условия чемпионам.
1 номера.
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это не джонсы, хабибы. это намного круче
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Ответ armageddon123456
Комментарий скрыт
Ракич тоже гейткипер? Или дед?
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Перейра умудрился дважды нокаутировать Прохазку за один бой 🤣
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Прохазка со своими опушенными руками прям лакомый тортик для Поатана
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У Прохазки не было шансов со своими хаотичными стилем против элитного кикера с касанием смерти
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Перейра дикий зверь конечно, что за камни у него в руках и ногах. Творит историю.
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Иржи видно здорово получил на последних секундах первого раунда. Даже минута перерыва не помогла прийти в себя
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Ответ Сергей Митрохин
Накопленный тоннаж пропущенных ударов + возраст рано или поздно должны были сказаться
Чей возраст? Прохазке 31, он молодой ещё
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Ответ Ovi174
Перейра просто зверь, ещё более уверенно чем в первом бою уничтожил Прохазку! Судя по всему и защита от тейкдаунов у него на высоте. Анкалаеву будет очень тяжело, если он бой получит, если ему Блахович ноги уничтожил, тут страшно представить что будет.
нокаут в первом или втором раунде. у Перейры в полутяжах нет соперников, если только Джонс туда не решит вернуться.
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С Джонсом бы его посмотреть. Они ведь ровесники.
Перейра / Джонс в тяжёлом весе. По моему круче уже некуда.
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Какой же он крутой
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Перейра просто тачка
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Анкалаеву лучше вообще не выйти на бой с этим монстром, думаю бой закончится для него очень ОЧЕНЬ плохо
Перейру поздравляю с великолепной победой, какой хайкик! Лучший вариант сейчас для него подняться в тяжи, выиграть у Аспиналла(если конечно бой состоится) а потом выйти на Джона, и попытаться выиграть у величайшего бойца всех времен
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Конор повредил палец на ноге и снялся с турнира, а Перейра повредил ногу, спасая турнир! Зверюга!
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Ответ Zakal
Ранняя остановка.
Нифига не ранняя, Прохазка потерялся когда его подняли, не понимал где находится. Даже страшно за его здоровье стало.
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Ответ i love it
Анкалаеву лучше вообще не выйти на бой с этим монстром, думаю бой закончится для него очень ОЧЕНЬ плохо Перейру поздравляю с великолепной победой, какой хайкик! Лучший вариант сейчас для него подняться в тяжи, выиграть у Аспиналла(если конечно бой состоится) а потом выйти на Джона, и попытаться выиграть у величайшего бойца всех времен
...и в случае победы, самому стать ВЕЛИЧАЙШИМ.
3 пояса - это уже другая галактика
+3
0
+3
Ответ vulturecrow
нокаут в первом или втором раунде. у Перейры в полутяжах нет соперников, если только Джонс туда не решит вернуться.
Джонс и в тяжелом весе то уже который год выйти не может, в полутяжи ему уже не спуститься, да и вообще пора завязыватт
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Алекса может победить только Мага
На своих условиях и в Абу-Даби? А то по другому этот бой он не принимает, хотя по идее он следующий должен дратся за титул
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Ответ Потолковый Лампонюх
Джонс Аспиналя и Павловича боялся. С Перейрой никогда бы не вышел. После боя со Стипе он завершит карьеру.
Джонс их не боялся, просто ему не было никакого смысла рисковать против людей, у которых даже пояса нет. уж не говоря о наследии. там денег не было от слова совсем, но всегда есть лаки панч или рассечение.

у Перейры же был средний титул с окончанием доминирования Адесаньи. он почти зачистил полутяжей, уже дважды защитив пояс. Перейра - Джонс сейчас - это деньги и наследие. впрочем, и очень реальный риск для Джонса.

с Миочичем пока ничего не ясно. ему в августе уже 42, а последний бой был в марте 2021. даже если организуют, интриги - 0.
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Прхазка конечно веселый парень. Вышел попрыгать с опущенными ручками перед чемпионом по кикбоксингу. Ноль работы провел после первого боя. Ждем Анкалаев -Перейра.
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