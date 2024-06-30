Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 303

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе прошел UFC 303, который возглавил титульный бой в полутяжелом весе между и .

Перейра победил техническим нокаутом во втором раунде.

Это их второй поединок. В ноябре-2023 Перейра досрочно победил Прохазку, став чемпионом дивизиона.

Не обманывайтесь – вы все ждали бой Конора. Новый кард UFC 303 точно не лучше старого

UFC 303: Перейра – Прохазка, Ортега – Лопес и другие бои