Перейра – о бое с Прохазкой: «Духи поддерживают меня. Я готов ко всему»

Алекс Перейра высказался о поединке с Иржи Прохазкой.

«Понимаю, что бой состоится очень скоро. Знаю, что могут возникнуть трудности во время подготовки. Но если и есть человек, который способен осуществить подобное, то это я.

Именно по этой причине мое имя остается одним из самых громких в UFC. Я рискую и делаю то, на что не способны другие. Мои предки поддерживают меня. Духи поддерживают меня. Я готов ко всему», – написал в социальных сетях чемпион в полутяжелом весе .

Титульный поединок между Перейрой и Прохазкой состоится в ночь на 30 июня и возглавит UFC 303.

Возвращение Конора отменяется, Чимаев «жестоко» заболел и снялся с боя – жуткая ночь в UFC

Прохазка – о слухе, что его бой с Перейрой заменит поединок Конора и Чендлера на UFC 303: «Хорошее предположение»