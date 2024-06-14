Перейра – о бое с Прохазкой: «Духи поддерживают меня. Я готов ко всему»

Теги UFC MMA Иржи Прохазка Алекс Перейра Перейра - Прохазка Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра высказался о поединке с Иржи Прохазкой.

«Понимаю, что бой состоится очень скоро. Знаю, что могут возникнуть трудности во время подготовки. Но если и есть человек, который способен осуществить подобное, то это я. 

Именно по этой причине мое имя остается одним из самых громких в UFC. Я рискую и делаю то, на что не способны другие. Мои предки поддерживают меня. Духи поддерживают меня. Я готов ко всему», – написал в социальных сетях чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

Титульный поединок между Перейрой и Прохазкой состоится в ночь на 30 июня и возглавит UFC 303.

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