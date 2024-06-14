Прохазка – о бое с Перейрой: «Устрою идеальный шторм»

Иржи Прохазка прокомментировал анонс поединка с Алексом Перейрой.

«Я собираюсь устроить идеальный шторм. Нет никакого права на ошибку. Мне нужно победить – здесь и сейчас», – написал в социальных сетях полутяжеловес UFC Иржи Прохазка.

Титульный поединок между Прохазкой и состоится в ночь на 30 июня и возглавит турнир UFC 303.

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