Анкалаев − о следующем бое: «Скоро наступит ясность, хочу титульник»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Иржи Прохазка Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев хочет получить бой за титул в полутяжелом весе.

«У меня все хорошо, пока тренируюсь, жду хороших новостей. Думаю, скоро в скором времени мы услышим их. Надеюсь, будет бой за титул.

30 июня подерутся Перейра и Прохазка, после чего наступит ясность. Мне все равно, с кем драться − я хочу титульник. Они не составят мне конкуренции», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Павлович – об Анкалаеве: «Очень скромный парень. Но крепкий – это было видно, когда мы с ним работали»

Уокер – о титульной гонке в полутяжелом весе: «Анкалаев скучный, поэтому за пояс подерется Прохазка»

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