Павлович – об Анкалаеве: «Очень скромный парень. Но крепкий – это было видно, когда мы с ним работали»
Сергей Павлович поделился мнением о Магомеде Анкалаеве.
«Магомед – очень скромный парень. Я когда был на сборах в Дагестане, меня удивило: заходишь в кафе, и там спортсмены друг друга знают, и кто-то за тебя уже заплатил.
Давно мы работали с ним. Магомед – крепкий парень, и в стойке, и в борьбе. Это было видно», – заявил боец UFC Сергей Павлович.
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