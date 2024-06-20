Павлович – об Анкалаеве: «Очень скромный парень. Но крепкий – это было видно, когда мы с ним работали»

Сергей Павлович поделился мнением о Магомеде Анкалаеве.

«Магомед – очень скромный парень. Я когда был на сборах в Дагестане, меня удивило: заходишь в кафе, и там спортсмены друг друга знают, и кто-то за тебя уже заплатил.

Давно мы работали с ним. Магомед – крепкий парень, и в стойке, и в борьбе. Это было видно», – заявил боец UFC Сергей Павлович.

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