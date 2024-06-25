Перейра объяснил, почему принял реванш с Прохазкой на коротком уведомлении: «Мне скоро 37 лет, я просто использую возможности»

Алекс Перейра объяснил, почему часто выходит в октагон.

«Мне нравится использовать такие возможности. Мне скоро 37 лет, не знаю, сколько еще буду драться. Для меня это шанс оставаться активным, продолжать тренировки.

Я всегда тренируюсь, так что такие возможности нужно использовать, когда они появляются», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе , который в ночь на 30 июня подерется с .

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