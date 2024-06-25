Опубликован трейлер реванша Перейры и Прохазки на UFC 303

UFC опубликовал официальный трейлер реванша Алекса Перейры и Иржи Прохазки.

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир 303, в главном бою которого пройдет бой за титул в полутяжелом весе между и .

Изначально турнир должен был возглавить поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, но его отменили из-за травмы ирландца.

Перейра объяснил, почему принял реванш с Прохазкой на коротком уведомлении: «Мне скоро 37 лет, я просто использую возможности»