Опубликован трейлер реванша Перейры и Прохазки на UFC 303

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Алекс Перейра Перейра - Прохазка UFC 303 Бокс/MMA/UFC

UFC опубликовал официальный трейлер реванша Алекса Перейры и Иржи Прохазки.

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 303, в главном бою которого пройдет бой за титул в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

Изначально турнир должен был возглавить поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, но его отменили из-за травмы ирландца.

Перейра объяснил, почему принял реванш с Прохазкой на коротком уведомлении: «Мне скоро 37 лет, я просто использую возможности»

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