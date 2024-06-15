Алекс Перейра сообщил, что весит 103 килограмма за две недели до боя с Прохазкой

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Алекс Перейра Перейра - Прохазка UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра назвал вес за две недели до боя с Иржи Прохазкой.

Напомним, что реванш Алекса Перейры и Иржи Прохазки состоится в ночь на 30 июня. Изначально турнир UFC 303 должен был возглавить бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

За две недели до боя с Прохазкой Перейра весит 103 килограмма: об этом он сообщил на своем ютуб-канале.

В последний раз Перейра и Прохазка дрались на турнире UFC 300: Алекс нокаутировал Джамала Хилла, а Иржи − Александра Ракича.

Перейра хочет взять перерыв до конца года после реванша с Прохазкой: «Может, подерусь в ноябре в Нью-Йорке»

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