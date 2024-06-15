Алекс Перейра сообщил, что весит 103 килограмма за две недели до боя с Прохазкой

Алекс Перейра назвал вес за две недели до боя с Иржи Прохазкой.

Напомним, что реванш и состоится в ночь на 30 июня. Изначально турнир 303 должен был возглавить бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

За две недели до боя с Прохазкой Перейра весит 103 килограмма: об этом он сообщил на своем ютуб-канале.

В последний раз Перейра и Прохазка дрались на турнире UFC 300: Алекс нокаутировал Джамала Хилла, а Иржи − Александра Ракича.

Перейра хочет взять перерыв до конца года после реванша с Прохазкой: «Может, подерусь в ноябре в Нью-Йорке»