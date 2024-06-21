Уокер – о титульной гонке в полутяжелом весе: «Анкалаев скучный, поэтому за пояс подерется Прохазка»

Джонни Уокер объяснил, почему Магомед Анкалаев не получил титульный шанс.

« нужно подраться за титул, да. Почему UFC организовывает реванш между и ?

Потому что Анкалаев скучный. Да, Перейра неэмоциональный, но он веселый», – сказал полутяжеловес UFC Джонни Уокер.

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