Уокер – о титульной гонке в полутяжелом весе: «Анкалаев скучный, поэтому за пояс подерется Прохазка»
Джонни Уокер объяснил, почему Магомед Анкалаев не получил титульный шанс.
«Анкалаеву нужно подраться за титул, да. Почему UFC организовывает реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой?
Потому что Анкалаев скучный. Да, Перейра неэмоциональный, но он веселый», – сказал полутяжеловес UFC Джонни Уокер.
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Я не фанат Анкалаева, но Джони он вырубил крайне не скучно, да и в целом если посмотреть, как ни странно, у него много хайповых событий:
- проиграл за секунду или за 5 до конца боя в полностью победном поединке;
- выиграл нокаутом когда нокаута не было;
- потом выиграл у него же нормальным нокаутом;
- отбился вничью в поединке за временный пояс (это вообще что-то странное);
- участвовал в бою который отменили из-за шуточек и трудностей перевода;
- выиграл нокаутом в реванше.
*** зачем я всё это пишу, какой в этом смысл, мне 35 лет почти🤦
А Прохазка с такими дырами в защите и стилем в реванше с Перейрой опять отлетит, но мне кажется для него это вообще не главное. Ракича он эпично забил)
башкой ты болтал, как чёрт из табакерки, и за лицо обеими руками хватался, когда кулак магомеда тебя к забору пригвоздил
В момент написания накрыло?)
На турнире UFC, на котором довелось присутствовать, как раз бой Магомеда был самым зрелищным. Когда в 10 метрах от тебя один 100-киллограммовый дядька вырубает другого центнера смачным и звучным хайкиком – это что-то! А самым скучным боем, как ни странно, был бой явного ударника Саши Волкова. Да и у Забита поединок получился очень тяжёлым, выигранным решением.