Уокер – о титульной гонке в полутяжелом весе: «Анкалаев скучный, поэтому за пояс подерется Прохазка»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Джонни Уокер объяснил, почему Магомед Анкалаев не получил титульный шанс.

«Анкалаеву нужно подраться за титул, да. Почему UFC организовывает реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой?

Потому что Анкалаев скучный. Да, Перейра неэмоциональный, но он веселый», – сказал полутяжеловес UFC Джонни Уокер.

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10 комментариев
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Давайте так)
Я не фанат Анкалаева, но Джони он вырубил крайне не скучно, да и в целом если посмотреть, как ни странно, у него много хайповых событий:

- проиграл за секунду или за 5 до конца боя в полностью победном поединке;
- выиграл нокаутом когда нокаута не было;
- потом выиграл у него же нормальным нокаутом;
- отбился вничью в поединке за временный пояс (это вообще что-то странное);
- участвовал в бою который отменили из-за шуточек и трудностей перевода;
- выиграл нокаутом в реванше.

*** зачем я всё это пишу, какой в этом смысл, мне 35 лет почти🤦

А Прохазка с такими дырами в защите и стилем в реванше с Перейрой опять отлетит, но мне кажется для него это вообще не главное. Ракича он эпично забил)
+27
-1
+26
Почему он скучный? Хороший ударник.
+9
-3
+6
Магомед персонаж не медийный, но боец он точно не скучный. У него отличная ударка, неплохая борьба и держалка на уровне. Сколько веревочке не виться..., а Магомед точно чемпионом станет, это только вопрос времени.
+6
-1
+5
Анкалаев скучно тебя вырубил, забил как барашка...
+6
-4
+2
да уж, очень скучно тебя уконтропупил.
башкой ты болтал, как чёрт из табакерки, и за лицо обеими руками хватался, когда кулак магомеда тебя к забору пригвоздил
+4
-2
+2
Ответ Stan789
Давайте так) Я не фанат Анкалаева, но Джони он вырубил крайне не скучно, да и в целом если посмотреть, как ни странно, у него много хайповых событий: - проиграл за секунду или за 5 до конца боя в полностью победном поединке; - выиграл нокаутом когда нокаута не было; - потом выиграл у него же нормальным нокаутом; - отбился вничью в поединке за временный пояс (это вообще что-то странное); - участвовал в бою который отменили из-за шуточек и трудностей перевода; - выиграл нокаутом в реванше. *** зачем я всё это пишу, какой в этом смысл, мне 35 лет почти🤦 А Прохазка с такими дырами в защите и стилем в реванше с Перейрой опять отлетит, но мне кажется для него это вообще не главное. Ракича он эпично забил)
*** зачем я всё это пишу, какой в этом смысл, мне 35 лет почти🤦
В момент написания накрыло?)
+2
0
+2
А сколько уже было скучных чемпионов? ничего потерпим !!!😂😂😂
+2
-1
+1
Анкалева было и скучные и зрелищные, его соперники одни топы, он лишние не хотел рисковать в пути к титулу, он свое заберёт, это вопрос времени
+1
0
+1
Ну не знаю...😏
На турнире UFC, на котором довелось присутствовать, как раз бой Магомеда был самым зрелищным. Когда в 10 метрах от тебя один 100-киллограммовый дядька вырубает другого центнера смачным и звучным хайкиком – это что-то! А самым скучным боем, как ни странно, был бой явного ударника Саши Волкова. Да и у Забита поединок получился очень тяжёлым, выигранным решением.
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