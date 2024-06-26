Диаз защитил Конора: «Я бы тоже перенес бой, потому что хочу быть готовым на 100%»
Нейт Диаз заявил, что Конор Макгрегор правильно отказался от боя с Майклом Чендлером.
«Думаю, что это мелочь, раздули большую проблему. Но это правильный шаг. Если мне будет плохо, я бы тоже хотел перенести бой.
Но люди нахрен сходят с ума. Думаю, я бы тоже не хотел драться, если бы не был готов на 100%, потому что в прошлом наделал много всякой хрени, которую делать было не надо», − сказал бывший боец UFC Нейт Диаз.
Напомним, что в ночь на 30 июня Конор Макгрегор должен был драться с Майклом Чендлером, но выбыл из-за перелома пальца.
Конор объяснил, почему снялся с боя против Чендлера: «Фанаты заплатят такие деньги, чтобы я постоял на месте, а потом оправдывался?»
Конор − о травме: «Я не пытаюсь сломаться или сломать кого-то в зале, но готовлюсь к бою на 100%»