Конор объяснил, почему снялся с боя против Чендлера: «Фанаты заплатят такие деньги, чтобы я постоял на месте, а потом оправдывался?»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор назвал причину отказа от боя с Майклом Чендлером.

«Как можно будет это оправдать? Я пройду через это, чтобы стоять на одном месте, а потом сказать фанатам: «Ох, это случилось, но я сделал это ради вас, ребята»?

Я не могу поступить так, фанаты платят такие деньги, поэтому они заслуживают увидеть лучшую версию меня. Так и будет», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что Конор должен был драться с Майклом Чендлером в ночь на 30 июня, но получил травму и выбыл из поединка.

Конор − о травме: «Я не пытаюсь сломаться или сломать кого-то в зале, но готовлюсь к бою на 100%»

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1 комментарий
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О фанатах и их деньгах переживает, аж кушать не может, как трогательно🥲🥹
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