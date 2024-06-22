Конор − о Чендлере: «За один бой со мной он получит столько, сколько заработает за 10»

Конор Макгрегор заявил, что Майкл Чендлер получит повышенный гонорар за бой с ним.

«За бой со мной Чендлеру заплатят в 10 раз больше, чем за другие поединки по контракту. Так что ему потребуется подраться 10 раз, чтобы получить те деньги, которые ему принесет этот бой. Я − единственный», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Макгрегор и Чендлер должны были подраться в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, но поединок отменили из-за травмы у Конора.

Конор снялся с боя против Чендлера из-за травмы мизинца. Махачев назвал его цыпленком