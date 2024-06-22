Конор − о Чендлере: «За один бой со мной он получит столько, сколько заработает за 10»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что Майкл Чендлер получит повышенный гонорар за бой с ним.

«За бой со мной Чендлеру заплатят в 10 раз больше, чем за другие поединки по контракту. Так что ему потребуется подраться 10 раз, чтобы получить те деньги, которые ему принесет этот бой. Я − единственный», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Макгрегор и Чендлер должны были подраться в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, но поединок отменили из-за травмы у Конора.

Конор снялся с боя против Чендлера из-за травмы мизинца. Махачев назвал его цыпленком

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11 комментариев
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Конор не цыпленок , он курица , несущая золотые яйца !!
+15
-1
+14
Суть в том, что быстрее 10 боев провести, чем один бой с ирландцем дождаться
+12
-5
+7
Ответ AiDaGaRi
Суть в том, что быстрее 10 боев провести, чем один бой с ирландцем дождаться
Во-первых, скорее всего нет, а во-вторых, урон в этих десяти боях будет явно больше чем в одном, тем более с нынешним Конором. Плюс медийка
+7
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+7
Если, конечно, бой будет))
+1
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+1
Но есть нюанс...
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Вот он хвастун это что то с чем то
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Ответ Адам Нинуху
Вот он хвастун это что то с чем то
Имеет право , он перевернул индустрию единоборств
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Ответ zzzeeerrrooo
Имеет право , он перевернул индустрию единоборств
10 лет одна и та же пластинка надоело уже
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Ответ Адам Нинуху
10 лет одна и та же пластинка надоело уже
Это никому не интересно
0
0
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Ответ zzzeeerrrooo
Это никому не интересно
Ты про что вообще иди спать уже
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0
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