Конор − о травме: «Я не пытаюсь сломаться или сломать кого-то в зале, но готовлюсь к бою на 100%»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор рассказал, как получил травму пальца перед боем с Майклом Чендлером.

«Я не пытаюсь сломаться или сломать кого-то в зале, но стараюсь подготовить себя на все 100% к бою.

Это то, к чему должен стремиться любой боец. И каждый спарринг-партнер должен делать так, помогая другому бойцу. Когда это делается, то ты побеждаешь», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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