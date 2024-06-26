Даниэль Дюбуа − новый чемпион IBF в тяжелом весе. Защита против Джошуа − 21 сентября (инсайдер Дэн Рафаэл)

Теги тяжелый вес Александр Усик Энтони Джошуа бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Даниэль Дюбуа назначен новым чемпионом мира в тяжелом весе.

«Теперь Даниэль Дюбуа − новый владелец титула IBF в тяжелом весе. Как и ожидалось, Усик сложил с себя полномочия чемпиона.

Даниэль больше не временный чемпион, 21 сентября он будет защищать титул против Энтони Джошуа», − написал в соцсетях журналист Дэн Рафаэл.

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7 комментариев
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Ответ Odcarik7689
Что Дюбуа что антоха сбитые про битве лётчики... Но бой между ними интересно посмотреть.. А вообще хочется новых молодых... Где там джалолов дерется не пойми с кем
Дюбуа только 26 лет...
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А в чем логика IBF? Им же выгодно, чтобы их пояс фигурировал в бою двух лучших тяжеловесов мира
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Похоже, что реванш против Тайсона будет последним поединком Усика
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Хочется жалолова увидеть с топами
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Ответ MMA GRIZZLY
Дюбуа только 26 лет...
А уже пробитый
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Ответ <Inter>
А в чем логика IBF? Им же выгодно, чтобы их пояс фигурировал в бою двух лучших тяжеловесов мира
Логика в том, что федерациями верховодят топовые промоутеры, которые строят удобные траектории для своих клиентов. Зачем им гонять туда-сюда титул абсолютного чемпиона, если можно освободить один пояс под мешкоподобных качков, Усик забьётся с Фурой за 3 пояса, в случае победы украинца может выйти реванш с Дюбуа или Джошуа, но уже за титул абсолюта. Если побеждает цыган, то у него будет 3-й бой с Саней, а потом выход на одного из британцев. Бабла при этом сгенерировать можно гораздо больше.
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