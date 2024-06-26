Даниэль Дюбуа − новый чемпион IBF в тяжелом весе. Защита против Джошуа − 21 сентября (инсайдер Дэн Рафаэл)

Даниэль Дюбуа назначен новым чемпионом мира в тяжелом весе.

«Теперь Даниэль Дюбуа − новый владелец титула IBF в тяжелом весе. Как и ожидалось, Усик сложил с себя полномочия чемпиона.

Даниэль больше не временный чемпион, 21 сентября он будет защищать титул против », − написал в соцсетях журналист Дэн Рафаэл.

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