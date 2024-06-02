Дюбуа – о временном поясе IBF: «Я хочу драться только с Джошуа»

Теги Александр Усик Энтони Джошуа бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Даниэль Дюбуа не планирует драться с Александром Усиком за титул чемпиона IBF.

«Что насчет пояса? Я хочу драться только с Энтони Джошуа. Это моя единственная и главная цель», – заявил временный чемпион IBF в тяжелом весе Даниэль Дюбуа.

Напомним, что титул IBF принадлежит Александру Усику. Усик и Дюбуа уже дрались в августе 2023-го. Поединок закончился досрочной победой украинца в девятом раунде.

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