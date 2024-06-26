Инсайдер − об отказе Усика от титула IBF: «У него действительно не было выбора»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Инсайдер утверждает, что Александр Усик был обязан отказаться от пояса IBF.

«У Александра действительно не было выбора. В контракте с Фьюри было оговорено, что победитель сложит полномочия чемпиона IBF», − написал в соцсетях инсайдер Дэн Рафаэл.

Вероятно, Рафаэл пишет про пункт о незамедлительном реванше, который делает невозможной обязательную защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF.

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