Конор Макгрегор: «С удовольствием бы провел бой в августе или сентябре»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор рассказал, когда вернется в октагон.

Ранее стало известно, что Макгрегор получил перелом пальца ноги. Его поединок с Майклом Чендлером отменен.

«Август-сентябрь. Я бы с удовольствием провел бой в августе или сентябре. Но вы знаете, как это бывает. Сейчас я просто восстанавливаюсь», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Конор снялся с боя против Чендлера из-за травмы мизинца. Махачев назвал его цыпленком

Макгрегор – о травме мизинца: «Это хуже перелома ноги»

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11 комментариев
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Или в октябре. Смотря, какую реакцию даст Кузя Лакомкин с кокосовой присыпкой, запитый пропер твелвом😎
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Железный Конор.😁😂
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Все знают, все привыкли
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Премьера к фильму дорога зведобола
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Ему самому не смешно.. Он давно фрик его любой середняк нокаутирует
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ему кто то еще верит кроме Чендлера?
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Год не уточнил . Ладно чендлер до следующего августа думаю не против будет подождать
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С Чимаевым пусть ему организуют.
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Пусть уже с Хамзатом обьявят - это ж комбо будет, по очереди сливаться будут
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Но вы знаете как это бывает - слева виски, справа кокс и телки
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Ответ madtank
ему кто то еще верит кроме Чендлера?
Хатико не верит, Хатико просто верен☝️Потому и ждёт.
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