Конор Макгрегор: «С удовольствием бы провел бой в августе или сентябре»

Конор Макгрегор рассказал, когда вернется в октагон.

Ранее стало известно, что Макгрегор получил перелом пальца ноги. Его поединок с отменен.

«Август-сентябрь. Я бы с удовольствием провел бой в августе или сентябре. Но вы знаете, как это бывает. Сейчас я просто восстанавливаюсь», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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