Конор Макгрегор: «С удовольствием бы провел бой в августе или сентябре»
Конор Макгрегор рассказал, когда вернется в октагон.
Ранее стало известно, что Макгрегор получил перелом пальца ноги. Его поединок с Майклом Чендлером отменен.
«Август-сентябрь. Я бы с удовольствием провел бой в августе или сентябре. Но вы знаете, как это бывает. Сейчас я просто восстанавливаюсь», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Конор снялся с боя против Чендлера из-за травмы мизинца. Махачев назвал его цыпленком