Макгрегор – о травме мизинца: «Это хуже перелома ноги»

Конор Макгрегор рассказал о травме мизинца.

«Не собираюсь лгать и скажу, что палец болит. Очень сильно болит. Это, вероятно, даже хуже перелома ноги. Да, так и есть. Сейчас объясню.

Ногу хотя бы можно зафиксировать – сквозь гипс до нее не дотронешься. А вот стопу не спрячешь. Она полностью открыта», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Конор снялся с боя против Чендлера из-за травмы мизинца. Махачев назвал его цыпленком

Макгрегор снялся с боя против Чендлера из-за перелома пальца ноги