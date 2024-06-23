Макгрегор – о травме мизинца: «Это хуже перелома ноги»

Теги травмы UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор рассказал о травме мизинца.

«Не собираюсь лгать и скажу, что палец болит. Очень сильно болит. Это, вероятно, даже хуже перелома ноги. Да, так и есть. Сейчас объясню.

Ногу хотя бы можно зафиксировать – сквозь гипс до нее не дотронешься. А вот стопу не спрячешь. Она полностью открыта», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Конор снялся с боя против Чендлера из-за травмы мизинца. Махачев назвал его цыпленком

Макгрегор снялся с боя против Чендлера из-за перелома пальца ноги

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13 комментариев
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Хорошо хоть не заноза
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Ох и шутник старый шоумэн) мизинец пластырем к соседнему пальцу мотаешь и проблем нет, даже тренить можно через какое-то время. С переломом ноги сравнивать, ну не знаю...
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Ответ Крокодила гены
Хорошо хоть не заноза
Я слышал, что дана Уайт с этого дня у всех бойцов юфс повыбрасывает тумбочки из их домов!
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Комментарий удален модератором
Мизинец это п-ц!
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Всё познаётся в сравнении)
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Ответ lexx_sharingan
Ох и шутник старый шоумэн) мизинец пластырем к соседнему пальцу мотаешь и проблем нет, даже тренить можно через какое-то время. С переломом ноги сравнивать, ну не знаю...
Вот я сейчас восстанавливаюсь после перелома ноги ,и да,подтверждаю что это просто пипец...Сломал малую берцовую кость и порвял связки в колене.Так что для меня перелом мизинца был бы просто подарком по сравнению с тем,что у меня,пару недель максимум и в строй,а тут хз на сколько все это затянется
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Ответ Максон121
Вот я сейчас восстанавливаюсь после перелома ноги ,и да,подтверждаю что это просто пипец...Сломал малую берцовую кость и порвял связки в колене.Так что для меня перелом мизинца был бы просто подарком по сравнению с тем,что у меня,пару недель максимум и в строй,а тут хз на сколько все это затянется
О чём и речь, что возможности, что время, что последствия не сопоставимы. Конор наверное опять бахнул прост.
Вам - удачно восстановиться, связки не шутка.
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Ответ lexx_sharingan
О чём и речь, что возможности, что время, что последствия не сопоставимы. Конор наверное опять бахнул прост. Вам - удачно восстановиться, связки не шутка.
Спасибо!
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Ответ Максон121
Вот я сейчас восстанавливаюсь после перелома ноги ,и да,подтверждаю что это просто пипец...Сломал малую берцовую кость и порвял связки в колене.Так что для меня перелом мизинца был бы просто подарком по сравнению с тем,что у меня,пару недель максимум и в строй,а тут хз на сколько все это затянется
Сейчас восстанавливаюсь после перелома среднего пальца ноги, и да, подтверждаю слова Конора. лучше бы я ногу сломал, чем палец, наступать на ногу невозможно. гипса никакого нет, никак ногу не зафиксировать. Это полный ужас. лучше бы ногу сломал
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Ответ Игорь Пырегов
Сейчас восстанавливаюсь после перелома среднего пальца ноги, и да, подтверждаю слова Конора. лучше бы я ногу сломал, чем палец, наступать на ногу невозможно. гипса никакого нет, никак ногу не зафиксировать. Это полный ужас. лучше бы ногу сломал
Ну на сломанной ноге хоть на дискотеку,хоть в горы,хоть на пробежку утреннюю😂😂😂
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Ответ Максон121
Ну на сломанной ноге хоть на дискотеку,хоть в горы,хоть на пробежку утреннюю😂😂😂
да, со сломанной ногой было в сто раз лучше. подтверждаю. Конор на 146% прав
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Ответ Игорь Пырегов
да, со сломанной ногой было в сто раз лучше. подтверждаю. Конор на 146% прав
Так сломай и кайфуй)
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