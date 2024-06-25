Павлович сообщил, что Волков сломал ему нос: «Теперь надо смотреть, есть ли искривление»

Сергей Павлович сломал нос в бою с Александром Волковым.

«Мы поехали в госпиталь, потому что нос надулся. Перелом носа. Теперь надо смотреть, есть искривление или нет. Если есть, то его потом ровно поставят и все нормально будет», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович, проигравший в Эр-Рияде.

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