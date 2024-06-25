Павлович сообщил, что Волков сломал ему нос: «Теперь надо смотреть, есть ли искривление»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович сломал нос в бою с Александром Волковым.

«Мы поехали в госпиталь, потому что нос надулся. Перелом носа. Теперь надо смотреть, есть искривление или нет. Если есть, то его потом ровно поставят и все нормально будет», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович, проигравший Александру Волкову в Эр-Рияде.

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3 комментария
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Ответ Ростислав Романенко
Есть ощущение, что от этого боя проиграли все. У Сани конечно 4 победы подряд, но впереди одни реванши из трио Ган-Блейдс-Аспинэлл. Бой за титул ему не дадут и скорее всего даже за временный с Аспинэллом подраться не удастся - афиша "Ган-Аспинэлл" выглядит на бумаге интереснее для тех, кто подписку покупает. Остается лишь Блейдс. Про Павловича и говорить нечего, опять придется Спиваков избивать пару-тройку боев.
Павловичу надо перестраиваться, становиться более разноплановым бойцом, думать в ринге, готовиться под соперника, перестраиваться по ходу боя. Он снова показал, что рассчитывает только на один удар и не думает о защите.
+6
0
+6
Есть ощущение, что от этого боя проиграли все. У Сани конечно 4 победы подряд, но впереди одни реванши из трио Ган-Блейдс-Аспинэлл. Бой за титул ему не дадут и скорее всего даже за временный с Аспинэллом подраться не удастся - афиша "Ган-Аспинэлл" выглядит на бумаге интереснее для тех, кто подписку покупает. Остается лишь Блейдс.
Про Павловича и говорить нечего, опять придется Спиваков избивать пару-тройку боев.
+6
-2
+4
Ответ stephan
Павловичу надо перестраиваться, становиться более разноплановым бойцом, думать в ринге, готовиться под соперника, перестраиваться по ходу боя. Он снова показал, что рассчитывает только на один удар и не думает о защите.
ему уже 32, он всю жизнь так дерется. над медийкой не работает, хотя сколько ему об этом говорили. сразу после боя я его защищал, писал про эмоции. но даже спустя время он не смог успокоиться и ответить достойно. он не будет меняться.
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