Волков сразу после боя с Павловичем: «Не ожидал победы. Может, Серега не узнал меня?»
Александр Волков пошутил после победы над Сергеем Павловичем.
«Честно говоря, не ожидал победы. Очень все удачно произошло, везение было на моей стороне. Видимо, Серега не с той ноги встал сегодня. Может, не узнал меня. Ну, вот так получилось», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков после выхода из октагона.
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