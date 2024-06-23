Волков сразу после боя с Павловичем: «Не ожидал победы. Может, Серега не узнал меня?»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков пошутил после победы над Сергеем Павловичем.

«Честно говоря, не ожидал победы. Очень все удачно произошло, везение было на моей стороне. Видимо, Серега не с той ноги встал сегодня. Может, не узнал меня. Ну, вот так получилось», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков после выхода из октагона.

5 быстрых мыслей о бое Павлович – Волков

Волков раскритиковал менеджеров Павловича: «Я для Сергея неудобный соперник, а он не отказывается от боев, если ему предложить»

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20 комментариев
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Волков красавчик
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Саша разобрал Сергея ещё до боя. Многие мне доказывали что Павлович его снесёт без шансов, но я помню рассказы очевидцев про их спарринги. Волков очень умный боец и человек и самое главное его оружие в этом бою было то что он хорошо знал своего оппонента, и начал побеждать еще до боя, знал куда и как словами надавить, расшатать непробиваемого Павловича, и контрольный вброс про ложь насчёт боя на взвешивании где уже стало понятно что Сергей горит, он явно был задет чего не было в предыдущих боях. Вышел снести голову чего от него ждали и подготовили лучшую тактику из возможных. Очень умно и качественно, грамотно всё сделал, и бой раскрутил дополнительно и психологически выиграл заранее. Надо подружиться с Аспиналом а потом брать реванш)
+53
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+49
Ответ Валерий Золотарев
Саша разобрал Сергея ещё до боя. Многие мне доказывали что Павлович его снесёт без шансов, но я помню рассказы очевидцев про их спарринги. Волков очень умный боец и человек и самое главное его оружие в этом бою было то что он хорошо знал своего оппонента, и начал побеждать еще до боя, знал куда и как словами надавить, расшатать непробиваемого Павловича, и контрольный вброс про ложь насчёт боя на взвешивании где уже стало понятно что Сергей горит, он явно был задет чего не было в предыдущих боях. Вышел снести голову чего от него ждали и подготовили лучшую тактику из возможных. Очень умно и качественно, грамотно всё сделал, и бой раскрутил дополнительно и психологически выиграл заранее. Надо подружиться с Аспиналом а потом брать реванш)
Я не думаю, что слова Волкова как то изменили палыча в клетке. Просто он ограниченный боец, с тяжелой плюхой и на этом все. Он во всех боях пытается донести тяжелый удар и если соперник стоит перед ним, то доносит, что он и пытался провернуть и тут, но Волк не стоял, двигался на ногах, менял стойки, сбивал киками и сводил в школу ограниченного соперника
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Мне больше интересно, как тренеры Павловича готовили прорываться через рич и длиннющие копыта Волкова? Я слышал в перерывах, как тренер по боксу говорил два раза левой и правой, но эти удары надо донести, а Сергей был деревянен на ногах.
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Ответ Виталий Колесников
Мне больше интересно, как тренеры Павловича готовили прорываться через рич и длиннющие копыта Волкова? Я слышал в перерывах, как тренер по боксу говорил два раза левой и правой, но эти удары надо донести, а Сергей был деревянен на ногах.
Так у Павловича рич больше
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+7
Ответ заратустра-будрайтис
Я не думаю, что слова Волкова как то изменили палыча в клетке. Просто он ограниченный боец, с тяжелой плюхой и на этом все. Он во всех боях пытается донести тяжелый удар и если соперник стоит перед ним, то доносит, что он и пытался провернуть и тут, но Волк не стоял, двигался на ногах, менял стойки, сбивал киками и сводил в школу ограниченного соперника
Не соглашусь. Он перед боем в интервью уже горел, а на взвешивании окончательно полыхнул. Я уверен что Волков ему ненавязчиво в голову залез, тихо и незаметно. А так он и бороться умеет и в глубоких водах бывал до UFC. Согласен, в сравнении с Волковым он видится ограниченным бойцом, но Волков проигрывал бойцам гораздо более ограниченным чем Павлович. В общем я думаю что это повлияло на Павловича, инцидент произошедший после финального раунда тому подтверждение.
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Ну очевидно что они друг друга знали , но за Волковым 2 несомненных преимущества : 1) он более интеллектуальный боец в отличие от прямолинейного Сергея 2) у него колоссальный опыт боев в ufc на таком уровне , намного выше чем у сегодняшнего оппонента . В остальном вряд ли Павлович сильно реагировал на слова Волкова , просто он боец с куда более скудным арсеналом .
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Санёк молодец, полностью переиграл эту истеричную девочку, план на бой выполнил 100%. А за такого Павловича стрёмно в дальнейшем болеть, на себя бы обижался, проигрывать надо достойно
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Павлович выглядел в бою как носорог, не способный ничего изменить в своей первоночальной тактики !!! За счёт своего бойцовского интеллекта и оточенных навыков , Волк сделал из него чебурашку , обиженного на весь мир !!
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С ганом у Павловича будет тоже самое абсолютно. Надо что то еще уметь кроме нокаутирующего удара. На таком уровне этого маловато. Какой то план Б. Вроде он греко-римской борьбой занимался, вспомнить молодость. Добавить вариативности надо, но хз возможно ли это в таком возрасте.
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+2
Ответ Виталий Колесников
Мне больше интересно, как тренеры Павловича готовили прорываться через рич и длиннющие копыта Волкова? Я слышал в перерывах, как тренер по боксу говорил два раза левой и правой, но эти удары надо донести, а Сергей был деревянен на ногах.
Вроде говорили, что у Павловича руки даже длиннее
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Волков изменил тактику боя, замаскировал свои действия, что Павлович его не узнал. Обиделся, разозлился и послал, но туда победители не ходят...
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Ответ Спортик161
Волков красавчик
лиш бы дошол до титульника, а так писсец как красавчик
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Ответ mezmay
Так у Павловича рич больше
Вот только в бою рич ног Волкова оказался заметно длиннее рича рук Павловича, что было очевидно. На поединок выходили не 2 рубаки-боксёра с размахайками, у Александра хорошая база ударов ног из карате, поэтому он просто сбивал темп и без того медленного Серёги с его мельницами. На ногах тоже был быстрее, потому что соотношение веса к росту меньше, поэтому удавалось либо блокировать удары Павловича, либо избегать акцентированного попадания, выбрасывая на встречу свои кулаки, которые Сергей ловил своим лицом исправно, опять-таки по причине медлительности, а после разбитого носа ещё и задышал.
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Ответ заратустра-будрайтис
Я не думаю, что слова Волкова как то изменили палыча в клетке. Просто он ограниченный боец, с тяжелой плюхой и на этом все. Он во всех боях пытается донести тяжелый удар и если соперник стоит перед ним, то доносит, что он и пытался провернуть и тут, но Волк не стоял, двигался на ногах, менял стойки, сбивал киками и сводил в школу ограниченного соперника
Да не, тот же Блейдс тоже мог взять разнообразием, но лег. Саша же в свое время проиграл Льюису, который боец еще более ограниченный, чем Сергей.
Просто Саша вырос и провел хорошую работу до боя.
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Как говорится сильный победит 10,а умный 1000
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Волков решил стать комиком)?
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Павлович уже окончательно разочаровал как боец, очень тупой, футворк нулевой, никаких идей, кроме как попасть своим ударом.. с техничными бойцами ему делать нечего, с Аспиналом еще 5 раз подерется и 5 раз проиграет
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Блин, да этот Волков хорош) Очень тонко(
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