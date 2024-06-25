Павлович − про реванш с Волковым: «Все возможно»
Сергей Павлович заявил, что допускает реванш с Александром Волковым.
Напомним, что Александр Волков победил Сергея Павловича единогласным решением судей в соглавном бою UFC Saudi Arabia. Для Павловича это второе поражение подряд.
«Представляю ли себе реванш с Волковым? Все возможно», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.
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