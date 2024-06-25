Павлович − про реванш с Волковым: «Все возможно»

Сергей Павлович заявил, что допускает реванш с Александром Волковым.

Напомним, что победил Сергея Павловича единогласным решением судей в соглавном бою UFC Saudi Arabia. Для Павловича это второе поражение подряд.

«Представляю ли себе реванш с Волковым? Все возможно», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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