Павлович − про реванш с Волковым: «Все возможно»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович заявил, что допускает реванш с Александром Волковым.

Напомним, что Александр Волков победил Сергея Павловича единогласным решением судей в соглавном бою UFC Saudi Arabia. Для Павловича это второе поражение подряд.

«Представляю ли себе реванш с Волковым? Все возможно», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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1 комментарий
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А придётся выступать в реванше с каким нибудь розенструйком или кто там на 15 месте сейчас
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