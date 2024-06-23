Волков раскритиковал менеджеров Павловича: «Я для Сергея неудобный соперник, а он не отказывается от боев, если ему предложить»

Александр Волков раскритиковал менеджеров Сергея Павловича.

«Скажу так. Наверное, я очень не подхожу Сергею как соперник стилистически. Это была ошибка менеджеров, ведь Сергей не отказывается от боев, когда ему предлагают.

Я не спарринговал с ним в той манере, в которой сегодня дрался. У меня богатый арсенал. Для него это была плохая попытка подраться после поражения», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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