Волков раскритиковал менеджеров Павловича: «Я для Сергея неудобный соперник, а он не отказывается от боев, если ему предложить»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

Александр Волков раскритиковал менеджеров Сергея Павловича.

«Скажу так. Наверное, я очень не подхожу Сергею как соперник стилистически. Это была ошибка менеджеров, ведь Сергей не отказывается от боев, когда ему предлагают.

Я не спарринговал с ним в той манере, в которой сегодня дрался. У меня богатый арсенал. Для него это была плохая попытка подраться после поражения», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Волков – о победе над Павловичем: «Бауманка победила ВДВ»

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8 комментариев
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Ответ Mark Anisimov
Не подать руку после боя, низко…
Если просто не подать руку низко, то что тогда толкнуть и послать на...?
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Не подать руку после боя, низко…
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Неожиданно было от Павловича такое увидеть после боя. Как пацан поступил необразованный 👎
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Саша наконец-то победил в важном для себя бою. Теперь он один из претендентов на пояс.
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В лагере Павловича наверное думали, что будет быстрый нокаут. Никакой тактики на бой от них не было
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Толково раскидал
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Ответ Mark Anisimov
Не подать руку после боя, низко…
С одной стороны я согласен, что взрослому человеку так поступать не красиво, но много людей не умеют признавать поражения, либо не любят проигрывать, поэтому на эмоциях руку могут не подать сразу после боя или матча. Это пустяк в сравнении с тем, что сделал Падлович. Распускать руки после гонга, когда ничего не смог предложить по ходу поединка, а соперник открыт к тебе, не ожидая подлянки, и крыть матом - вот настоящий позор!
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Ответ Денис Золотов
Неожиданно было от Павловича такое увидеть после боя. Как пацан поступил необразованный 👎
похоже ему более обидно проиграть своему чем другим
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