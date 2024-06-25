Павлович − о конфликте с Волковым после боя: «Можно было себя сдержать»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович заявил, что жалеет о стычке с Александром Волковым после боя в Эр-Рияде.

«Жалею ли я о толчке? С эмоциональной точки зрения, да, можно было себя сдержать. Созвонюсь ли с Волковым после боя? А зачем? Мы до этого не созванивались, зачем нам сейчас созваниваться», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Напомним, что Павлович проиграл Александру Волкову единогласным решением судей.

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7 комментариев
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Эх, Серега казался гораздо умнее. Тут не Волкову надо что-то объяснять, а фанатам
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Теперь даже бои его смотреть не буду,противно.
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Понятно что обидно, но был бы настоящий мужской поступок, если бы он извинился или хотя бы поговорил с Волковым. Но видать живёт по принципу "пацаны не извиняются". Глупо.
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Швабрович оказался гораздо глупее чем казался. Хуже ящера.
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Павлович превращает себя из любимца фанатов в антигероя .
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Хорошо и удобно быть хорошим, открытым и улыбчивым Серегой ,когда выигрываешь. Сложнее таким Серегой быть ,когда проигрываешь и, в отличие от боя с Томом, тут не скажешь, что он просто попал быстрее тебя.
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Ответ kupezz
Понятно что обидно, но был бы настоящий мужской поступок, если бы он извинился или хотя бы поговорил с Волковым. Но видать живёт по принципу "пацаны не извиняются". Глупо.
Да какой из него пацан!?- уже яйца седые. Человеком надо быть, а не казаться. Вот так и теряют уважение болел.. Эх, Серега, Серега! А Саня молодец!
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