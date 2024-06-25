Павлович − о конфликте с Волковым после боя: «Можно было себя сдержать»

Сергей Павлович заявил, что жалеет о стычке с Александром Волковым после боя в Эр-Рияде.

«Жалею ли я о толчке? С эмоциональной точки зрения, да, можно было себя сдержать. Созвонюсь ли с Волковым после боя? А зачем? Мы до этого не созванивались, зачем нам сейчас созваниваться», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Напомним, что Павлович проиграл единогласным решением судей.

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