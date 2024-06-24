В Федерации бокса России прокомментировали решение IBF снять санкции с российских спортсменов

Теги IBF бокс Бокс/MMA/UFC

Федерация бокса России отреагировала на решение IBF снять санкции.

«Это хорошая новость для российских боксеров. Любое снятие санкций с наших спортсменов – это позитив, поскольку дает возможность двигаться вперед.

Но сейчас наши боксеры уже могут выбирать, поскольку создана серия профессиональных турниров – «Ночь чемпионов IBA”. И условия там лучше, чем в любой иной профессиональной федерации. Так что, пока организации делали некоторые помарки в своих действиях, на первое место вырвалась IBA”, – заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

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2 комментария
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Может, первая ласточка полетела?)
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Новость хорошая. Дальше больше.
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