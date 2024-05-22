В IBF заявили, что бой Хргович – Дюбуа еще не получил титульный статус. Усик может сохранить пояс

Теги IBF Александр Усик Дэрил Пиплс бокс Филип Хргович Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

В IBF сообщили, что Александр Усик все еще может сохранить чемпионский пояс.

Ранее появилась информация, что Усик потеряет пояс IBF 1 июня. В этот день за него могут подраться Филип Хргович и Даниэль Дюбуа.

«Нельзя добавлять в контракт пункт о реванше, если он будет мешать обязательной защите титула. Это не секрет – промоутеры понимают это, знают о рисках.

При этом любой действующий чемпион может попросить об исключении. И у представителей Усика есть это право. Бой Хргович – Дюбуа еще не получил титульный статус», – заявил президент IBF Дэрил Пиплс.

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2 комментария
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Ответ Александр Степанов
Иными словами «Если Усик заплатит нам пару миллионов - мы подождем»)
А здесь, по-моему, никаких секретов нет, всё официально. Любая боксёрская организация получает копеечку малую за каждый бой, который она санкционирует. Соответственно, если IBF лишает Усика своего пояса, то они не получат ни копейки от реванша Усик-Фьюри. В свою очередь непонятно, зачем Александру сейчас платить кому-то из своего кармана или рвать жилы в обязательной защите одного пояса. Событие уже свершилось - Усик - абсолютный чемпион, "фарш невозможно провернуть назад". А IBF похоже перехитрила сама себя.
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