В IBF заявили, что бой Хргович – Дюбуа еще не получил титульный статус. Усик может сохранить пояс

В IBF сообщили, что Александр Усик все еще может сохранить чемпионский пояс.

Ранее появилась информация, что Усик потеряет пояс IBF 1 июня. В этот день за него могут подраться и .

«Нельзя добавлять в контракт пункт о реванше, если он будет мешать обязательной защите титула. Это не секрет – промоутеры понимают это, знают о рисках.

При этом любой действующий чемпион может попросить об исключении. И у представителей Усика есть это право. Бой Хргович – Дюбуа еще не получил титульный статус», – заявил президент IBF Дэрил Пиплс.

Белью – о лишении Усика пояса IBF 1 июня: «Это причина, по которой наш великий вид спорта продолжает сам себя убивать!»

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