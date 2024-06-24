IBF сняла санкции с российских боксеров

Теги IBF бокс Бокс/MMA/UFC

Международная боксерская федерация сняла санкции с российских спортсменов.

«С российских боксеров сняты ограничения, они могут входить в рейтинги», – подтвердил представитель IBF.

Ранее российских боксеров исключили из рейтингов IBF, а бои, проведенные на территории России, не учитывались в рейтинге.

WBO, IBF, WBC, WBA не будут признавать и утверждать турниры и поединки в России

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