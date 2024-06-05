IBF назначила Дюбуа официальным претендентом на бой с Усиком
IBF назначила Даниэля Дюбуа официальным претендентом на бой с Александром Усиком.
Дюбуа – временный чемпион IBF в тяжелом весе. Он завоевал пояс в ночь на 2 июня, победив Филипа Хрговича техническим нокаутом в восьмом раунде.
Усик и Дюбуа уже дрались в августе прошлого года. Поединок закончился досрочной победой украинца в девятом раунде.
Дюбуа – о временном поясе IBF: «Я хочу драться только с Джошуа»
В любителях: чемпион Европы, чемпион мира, Олимпийский чемпион.
В профи: абсолютный чемпион в тяжелом весе, абсолютный чемпион в супертяжелом весе.
#1 в рейтинге p4p, 0 поражений.
Поэтому зачем Усику второй бой против этого мешка, нужны новые имена в послужной список после Фьюри. Например Кабайел, Паркер, Чжилэй. После этого можно завершать карьеру и сразу идти в Международный зал боксёрской славы 👑🥊