IBF назначила Дюбуа официальным претендентом на бой с Усиком

Теги IBF Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

IBF назначила Даниэля Дюбуа официальным претендентом на бой с Александром Усиком.

Дюбуа – временный чемпион IBF в тяжелом весе. Он завоевал пояс в ночь на 2 июня, победив Филипа Хрговича техническим нокаутом в восьмом раунде.

Усик и Дюбуа уже дрались в августе прошлого года. Поединок закончился досрочной победой украинца в девятом раунде.

Дюбуа – о временном поясе IBF: «Я хочу драться только с Джошуа»

Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?

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3 комментария
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Ответ Папа Футбола
Усик полностью прошел бокс. В любителях: чемпион Европы, чемпион мира, Олимпийский чемпион. В профи: абсолютный чемпион в тяжелом весе, абсолютный чемпион в супертяжелом весе. #1 в рейтинге p4p, 0 поражений. Поэтому зачем Усику второй бой против этого мешка, нужны новые имена в послужной список после Фьюри. Например Кабайел, Паркер, Чжилэй. После этого можно завершать карьеру и сразу идти в Международный зал боксёрской славы 👑🥊
По хорошему, после реванша с Фурой, надеюсь успешного, надо заканчивать. Учитывая его стиль и габариты, вопрос возраста критичен
+4
-1
+3
Усик полностью прошел бокс.

В любителях: чемпион Европы, чемпион мира, Олимпийский чемпион.

В профи: абсолютный чемпион в тяжелом весе, абсолютный чемпион в супертяжелом весе.
#1 в рейтинге p4p, 0 поражений.

Поэтому зачем Усику второй бой против этого мешка, нужны новые имена в послужной список после Фьюри. Например Кабайел, Паркер, Чжилэй. После этого можно завершать карьеру и сразу идти в Международный зал боксёрской славы 👑🥊
+2
-1
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