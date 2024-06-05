IBF назначила Дюбуа официальным претендентом на бой с Усиком

IBF назначила Даниэля Дюбуа официальным претендентом на бой с Александром Усиком.

– временный чемпион IBF в тяжелом весе. Он завоевал пояс в ночь на 2 июня, победив техническим нокаутом в восьмом раунде.

и Дюбуа уже дрались в августе прошлого года. Поединок закончился досрочной победой украинца в девятом раунде.

Дюбуа – о временном поясе IBF: «Я хочу драться только с Джошуа»

Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?