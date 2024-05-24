Усик запросил у IBF отсрочку на проведение обязательной защиты пояса

Теги IBF Александр Усик Эгис Климас бокс Филип Хргович Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Александр Усик запросил у IBF отсрочку на проведение обязательной защиты пояса.

«Мы ждем решения. Усик – двукратный абсолютный чемпион мира. Будет несправедливо, если его следующий поединок пройдет только за три пояса.

Пункт о реванше был добавлен в контракт для того, чтобы у обоих парней [Усика и Тайсона Фьюри] был шанс подраться за неоспоримое чемпионство. Надеюсь, IBF примет правильное решение», – сказал менеджер Усика Эгис Климас.

Если IBF откажет Усику в предоставлении отсрочки, то за пояс подерутся Филип Хргович и Даниэль Дюбуа. Бой состоится 1 июня.

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Реванш Усика и Фьюри состоится? А Усика правда лишат одного из поясов?

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5 комментариев
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Как я понимаю, этот вопрос даже гораздо важнее для Фьори чем для Усика? Усик уже абсолютный, и это никак не изменить, а две недели он им будет, или любой другой срок - не суть важно. А вот для Фьори если реванш будет не за абсолюта, мотивация очень серьёзно просядет. Нужно будет не только побеждать в реванше, но ещё и после драться с Хрговичем или Дюбуа. А интересно, в таком случае Хргович или Дюбуа будут иметь право драться с Фьори за абсолюта, или только за один свой пояс? Это довольно интересно, я вот открываю для себя тонкости правил бокса)
+2
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+2
Ну нормально отдубасить еще раз Фьюри за все пояса, а дальше есть еще куча имен с которыми можно провести денежные бои. Кабайел, Паркер, Хргович, Уайлдер, Энди Руис все эти топ скальпы только укрепят и без того великое наследие. Можно так же спуститься в крузера и сводить в школу бокса Опетаю.
+1
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+1
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Как я понимаю, этот вопрос даже гораздо важнее для Фьори чем для Усика? Усик уже абсолютный, и это никак не изменить, а две недели он им будет, или любой другой срок - не суть важно. А вот для Фьори если реванш будет не за абсолюта, мотивация очень серьёзно просядет. Нужно будет не только побеждать в реванше, но ещё и после драться с Хрговичем или Дюбуа. А интересно, в таком случае Хргович или Дюбуа будут иметь право драться с Фьори за абсолюта, или только за один свой пояс? Это довольно интересно, я вот открываю для себя тонкости правил бокса)
У Хрговича с Дюбуа бой почти за полгода до поединка Усика с Фьюри, так что победитель примерно в то же время успеет ещё с Джошуа побоксировать, отдав ему этот пояс, а если теоретически Тайсон победит Александра, то как раз выйдут на максимальную кассу при бое между 2 бритами, как они давно планируют.
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Ответ Папа Футбола
Ну нормально отдубасить еще раз Фьюри за все пояса, а дальше есть еще куча имен с которыми можно провести денежные бои. Кабайел, Паркер, Хргович, Уайлдер, Энди Руис все эти топ скальпы только укрепят и без того великое наследие. Можно так же спуститься в крузера и сводить в школу бокса Опетаю.
ващета, в таком возрасте пора завязывать с боксом)
+2
-2
0
Ответ Ват-сон
ващета, в таком возрасте пора завязывать с боксом)
Особенно, учитывая стиль и разницу в габаритах с большинством потенциальных оппонентов
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