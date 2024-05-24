Александр Усик запросил у IBF отсрочку на проведение обязательной защиты пояса.

«Мы ждем решения. Усик – двукратный абсолютный чемпион мира. Будет несправедливо, если его следующий поединок пройдет только за три пояса.

Пункт о реванше был добавлен в контракт для того, чтобы у обоих парней [Усика и ] был шанс подраться за неоспоримое чемпионство. Надеюсь, IBF примет правильное решение», – сказал менеджер Усика Эгис Климас.

Если IBF откажет Усику в предоставлении отсрочки, то за пояс подерутся и . Бой состоится 1 июня.

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