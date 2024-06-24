Хабиб – о террористе, занимавшемся в школе Абдулманапа Нурмагомедова: «Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь и неправда. Прошел всего один сбор в 2021-м»

Хабиб Нурмагомедов рассказал о боевике, занимавшемся в школе его отца.

«У нас Гаджимурад Кагиров (террорист, занимавшийся в школе Абдулманапа Нурмагомедова – примечание Sports) был в 21-м году. Он прошел один тренировочный лагерь у нас в зале. Когда с вольной борьбы перешел на смешанные единоборства, он прошел в нашем зале сбор. По-моему, пару месяцев он у нас находился.

Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь и неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время. Но это было даже не полгода», – заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Один из боевиков в Дагестане тренировался в Школе Абдулманапа Нурмагомедова. Организация сделала официальное заявление

Хабиб – о критике из-за «недостаточного осуждения» теракта: «Разве этому нужно какое-то осуждение? Непонятно, что это зверский и нелюдской поступок? Как я должен реагировать?»